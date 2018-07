Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, transmite, sambata, pe Facebook, ca abuzul in serviciu nu este incriminat in mod distinct in Codul penal din Germania, dar calitatea de functionar public sau european apare ca element de agravare in cazul mai multor infractiuni.

- Ambasada Germaniei la Bucuresti informeaza ca in aceasta tara urmarirea penala a abuzului in serviciu este reglementata prin intermediul mai multor paragrafe din legi fiscale, din dreptul disciplinar si din Codul penal. "In Germania, urmarirea penala a abuzului in serviciu este reglementata prin intermediul…

- Ambasada Germaniei a raspuns „Comisiei Iordache”, acolo unde parlamentarii PSD-ALDE au modificat Codul penal, dezicriminand aproape in totalitate infractiunea de abuz in serviciu. Printre argumentele deputatilor PSD, a fost si faptul ca in mai multe tari europene, printre care si Germania, aceasta infractiune…

- Copiii si adolescentii de azi petrec, se stie, foarte mult timp cu ochii la ecranele televizoarelor, la smartphone, pe Facebook, pe retelele de socializare in general. E, psihologic, inevitabil ca ceea ce vad sa devina, pentru ei, reper comportamental, vestimentar, lexical, gramatical.

- Economia europeana pierde anual aproximativ 60 de miliarde de euro din cauza contrafacerii, potrivit unui studiu al Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuala (EUIPO) publicat miercuri cu ocazia Zilei mondiale a combaterii contrafacerii. Studiul realizat de EUIPO in randul…

- Bruxellesul a plasat joi sub presiune retele de socializare si platforme ca Facebook si Twitter, pentru ca acestea sa lupte si mai mult impotriva dezinformarii online, prin faptul ca nu a exclus sa propuna, la sfarsitul lui 2018, masuri de reglementare in acest domeniu, daca va fi necesar, relateaza…