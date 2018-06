Stiri pe aceeasi tema

- Politica usilor deschise fata de refugiati dusa de cancelarul Angela Merkel este o incalcare a Constitutiei Germaniei, sustine partidul de extrema-dreapta Alternativa pentru Germania (AfD), care a anuntat ca a depus plangere la Curtea Suprema, relateaza dpa. Decizia din 2015 luata de Angela Merkel de…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, va efectua de duminica pana marti o vizita in Germania, unde are programate intalniri cu mai multi oficiali, intre care si cancelarul Angela Merkel, potrivit unor surse liberale. Sursele citate au precizat joi, pentru AGERPRES, ca intalnirea dintre Ludovic…

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat joi ca este 'evident' ca regimul sirian înca mai dispune de un arsenal de arme chimice dupa atacul imputat Damascului asupra unei zone controlate de rebeli, însa a exclus pentru moment participarea Germaniei la o

- Cancelarul german Angela Merkel i-a transmis presedintelui rus Vladimir Putin ca Ucraina nu ar trebui exclusa din proiectul gazoductului Nord Stream 2, al carui obiectiv este transportarea gazului natural din Rusia spre Germania, relateaza site-ul cotidianului The Guardian.

- Cancelarul german Angela Merkel s-a folosit de un discurs sustinut miercuri in camera inferioara a parlamentului pentru a face apel la o mai mare coeziune in timpul celui de-al patrulea mandat al sau, dupa ce a spus ca criza migratiei a divizat natiunea, relateaza dpa. In discursul sau catre parlament…

- Cancelarul german, Angela Merkel, a afirmat marti ca gasirea unei solutii post-Brexit pentru granita dintre Republica Irlanda si provincia britanica Irlanda de Nord este cruciala, relateaza agentia DPA. Dupa o intalnire la Berlin cu premierul Republicii Irlanda, Leo Varadkar, dna Merkel a estimat ca…

- Ministrul de interne german Horst Seehofer a acuzat Uniunea Europeana ca a adoptat o atitudine "de superioritate" in discutiile cu tarile membre din estul Europei in problema repartizarii migrantilor, relateaza Reuters. Seehofer, membru al CSU, aliatul bavarez al cancelarului Angela Merkel, a facut…