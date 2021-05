Stiri pe aceeasi tema

- Contre in ședința Biroului Executiv Național al PNL intre Ludovic Orban și Florin Cițu. Cei doi au avut un schimb de replici pe tema PNRR. In aceeași ședința, Raluca Turcan s-a plans colegilor de ministrul USR PLUS al Investițiilor Europene, Cristian Ghinea. Turcan este nemulțumita ca ministrul Ghinea…

- E limpede ca între liderii PNL Cluj și liderii de la București exista o serie de tensiuni. Ziare.com a anunțat zilele trecute ca liberalii clujeni nu-l mai vor pe Ludovic Orban și încearca sa gaseasca un contracandidat pentru Congresul din septembrie.…

- De aproape un an de zile, pe scena politica romaneasca se joaca tragic-comedia Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR) pusa in scena de catre Comisia Europeana. Pentru ca aceasta comedie sa aiba succes in țara noastra, Comisia Europeana ne-a dat și scenariul, adica ghidul, privind modul cum…

- Ludovic Orban și Florin Cițu au intrat in competiție directa pentru șefia PNL, dupa ce actualul președinte al partidului a anunțat, luni dimineața, in ședința Biroului executiv al partidului, ca liberalii trebuie sa vina la București pentru Congres cu prezența fizica in luna septembrie, și dupa ce,…

- Congresul PNL va fi organizat in aceasta toamna, cel mai probabil pe data de 15 septembrie. In interiorul partidului va fi o vara extrem de incinsa, asta pentru ca exista doua tabere cu forțe aproape egale. Surse din PNL ne-au explicat ca va exista un contracandidat impotriva lui Orban, iar…

- El a fost intrebat, la Digi 24, daca "scartaie" coalitia de guvernare."In niciun caz. (...) Bineinteles ca este o coalitie in care sunt diferite obiective, dar aceleasi principii, pana la urma. Pe mine nu ma deranjeaza ca sunt discutii. Stiti bine cat am stat noi sa facem bugetul in coalitie, dar a…

- La ora 14:00, Florin Cițu va avea o intrevedere cu Adina Valean, comisar european pentru transporturi, la sediul Comisiei Europene, iar la ora 16:00 se va intalni cu Margrethe Vestager, vicepreședinte executiv al Comisiei Europene.Incepand cu ora 17:00, prim-ministrul va avea o intrevedere cu Valdis…

- Executivul a dublat stimulentul de reinsertie Foto arhiva Guvernul a mandatat Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene sa înceapa negocierile cu Comisia Europeana pentru aprobarea Planului National de Redresare si Rezilienta, prin care România ar urma sa primeasca peste 30 de…