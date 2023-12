Stiri pe aceeasi tema

- Romania’s guarantee return system for plastic, glass and metal packaging went live on Thursday, with an ambitious target to recycle around 7 billion pieces of reusable PET plastic each year to massively increase the country’s current separate collection rate of about 12-13%, according to Euractiv. …

- The European Commission on Tuesday approved Romania’s revised Recovery and Resilience Plan, which places greater emphasis on the green transition and reduces funding for certain hospital construction projects, according to Euractiv. The adjusted plan sees a decrease of approximately E2 billion in recovery…

- Guvernul se pregatește sa-și ia ″in mod necondiționat și irevocabil″ angajamentul fața de Comisia Europeana ca va contribui direct, de la bugetul de stat, cu pana la aproape 50 milioane euro, la subvenționarea dobanzii datorate de Ucraina la rambursarea imprumutului de 18 miliarde euro din partea UE…

- Turcia, Romania si Bulgaria vor lucra impreuna impotriva amenintarii minelor plutitoare in Marea Neagra aparute in urma razboiului dintre Rusia si Ucraina, a anuntat miercuri Ministerul turc al Apararii, citat de Reuters. Ministerul de la Ankara nu a oferit detalii despre cum va fi abordata problema…

- Warsaw and Kyiv announced on Tuesday they had agreed to speed up the transit of Ukrainian cereal exports through Poland to third countries, a first step in resolving their grain war, according to Euractiv. The three-nation agreement between Poland, Ukraine and Lithuania means that Ukrainian grain exports…

- Comisia Europeana a eliberat, vineri, o noua transa, de 1,5 miliarde de euro, din pachetul de ajutor financiar de 18 miliarde de euro pe care Uniunea Europeana il acorda in anul in curs Ucrainei pentru ca aceasta sa poata plati salariile si pensiile si sa mentina functionale serviciile publice pe timp…

- Agricultorii ameninta ca vor bloca vamile si Portul Constanta in cazul in care Comisia Europeana nu prelungeste interdictiile in privinta comertului de cereale din Ucraina pana la finalul acestui an. Alianta pentru Agricultura si Cooperare, formata din principalele organizatii ale agricultorilor din…

- Intoarcerea lupului in Europa reprezinta un pericol atat pentru animale, cat și pentru viața oamenilor, a avertizat luni Comisia Europeana, precizand ca urmeaza sa revizuiasca statutul de protecție al acestei specii. Haitele de lupi au revenit recent in regiunile UE de unde au fost absente timp de decenii,…