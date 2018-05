Disputa momentului pe YouTube: Selly vs. Andra Gogan – VIDEO

Stiri pe aceeasi tema

- Selly a venit in Maratonul lui Niculae, de sambata, unde a povestit cum s-a ajuns la ”ruptura” din 5GANG. Ieri a aparut pe YouTube episodul ”5GANG S-A TERMINAT…”, iar pe YouTube au curs o mulțime de comentarii in care toți se intreaba ce s-a intamplat. Sambata, la Virgin Radio Romania, timp de noua…

- Sambata, de la 10:00, ai un nou maraton in direct: Maratonul lui Niculae. Timp de noua ore ai parte de muzica Virgin Radio Romania completata de poveștile spuse cu Selly, Noaptea Tarziu, Emil Rengle, Mimi, Ioana Ignat, Mario Fresh, Alexia Eram, Speak, Jo și Ruby! La fiecare fix adaugam un nou invitat…

- Ai crede ca traim intr-o țara europeana sigura, unde poți sa cobori liniștit din mașina pe un Drum Național la orice ora fara sa pațești ceva. Ei bine, nu e chiar așa. A simțit-o pe pielea lui Mihai Razvan Moraru, care se intorcea din vacanța cu familia. Povestea nu mai are nevoie de nici o... View…

- Maluma "Baby" revine in atenția publicului din toata lumea! Pana sa ajuga pentru prima data in Romania, in luna iunie a acestui an, artistul mai bifeaza o lansare cu surle și trambițe. Piesa "Colors" e proaspat lansata și in doar trei zile se apropie deja de zece milioane de vizualizari pe YouTube.

- Piesa “Despacito” lansata de Luis Fonsi a depașit un nou record digital. Videoclipul oficial al piesei a depașit miercuri pragul de 5 miliarde de vizualizari pe YouTube, devenind primul clip video incarcat pe platforma care a reușit sa atinga acest numar. “Despacito” a mai depașit un astfel de record…

- Peste 1,5 milioane de vizualizari pe YouTube a strans noua piesa lansata de Delia la doar cateva zile de la lansare, chiar și așa, noua piesa nu a scapat de comentariile rautacioase cu care artista deja s-a obișnuit (iți aduci aminte de piesa “Da, mama” și de miile de reacții). Acum, internauții spun…

- Noul consilier pe probleme de securitate al lui Donald Trump, John Bolton, a colaborat cu firma de consultanta Cambridge Analytica intr-un experiment in care videoclipuri de pe YouTube le-au fost prezentate votantilor americani in functie de profilul lor „psihografic”, scrie The Guardian.Proiectul…

- "Convingerea mea este ca CSM-ul practic a luat cele 20 de puncte prezentate de mine, a luat raspunsurile procurorului sef, le-a sucit, le-a cosmetizat, le-a schimbat un pic modul de prezentare si le-a luat de bune, in rest nu a facut absolut nimic. (...) Am citit si eu cu atentie toate raspunsurile…