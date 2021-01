Minaur Baia Mare a facut 22 de ore pana la Astrahan, acolo unde va infrunta azi o echipa foarte puternica pe teren propriu Inainte de inceperea competiției, Federația Europeana de Handbal (EHF) le dadea pe Minaur Baia Mare și pe Astrahanocika Astrahan, in aceasta ordine, ca fiind primele doua favorite la caștigarea trofeului, in acest sezon. Intre timp insa, echipa rusa a pierdut surprinzator in Norvegia, cu Storhamar, și a cazut pe locul 4 in topul favoritelor. ...