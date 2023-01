Stiri pe aceeasi tema

Tancurile occidentale "nu sunt o solutie miracol" pentru Ucraina impotriva Rusiei, a declarat joi comandantul suprem al fortelor aliate in Europa (SACEUR), Christopher Cavoli, in ajunul unei reuniuni majore in Germania privind furnizarea de arme Kiev-ului, relateaza AFP, informeaza agenția de presa…

In timp ce Germania este supusa unei presiuni tot mai mari pentru a-si trimite tancurile Leopard 2 in Ucraina, majoritatea populatiei nu este in favoarea exportului acestor vehicule ravnite si crede ca tara a facut suficient, arata un sondaj publicat joi si citat de agentia DPA, inforemaza agenția…

Cancelarul german Olaf Scholz a reafirmat luni ca este in continuare convins de necesitatea unei coordonari cu aliatii in privinta livrarilor de arme pentru Ucraina, in timp ce presiunea se accentueaza asupra Berlinului pentru a trimite tancuri de asalt Leopard 2 Kievului, potrivit Reuters.

Polonia a anuntat marti ca va accepta pe teritoriul sau sistemele de aparare antiaeriana Patriot oferite de Germania, pe care anterior a sugerat sa fie transferate in Ucraina, scrie AFP, Agerpres.

In doar un an de la preluarea puterii in Germania, Olaf Scholz a rezistat socului razboiului din Ucraina, care a bulversat principala economie a Europei. Dar popularitatea lui este in scadere si se lupta sa se impuna la nivel international, scrie AFP, potrivit News.ro.

Parlamentul german a adoptat o motiune care recunoaste, practic, drept genocid foametea devastatoare din Ucraina, din epoca sovietica, informeaza Rador.

Fostul premier britanic Boris Johnson susține ca Franța nu a vrut sa creada posibilitatea unui atac al Rusiei asupra Ucrainei și acuza guvernul german ca inițial ar fi preferat o infrangere rapida a Kievului in locul unui conflict de lunga durata, relateaza CNN.

Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Federației Ruse, Dmitri Medvedev, a amintit de legaturile istorice ale Kievului cu Rusia și URSS, subliniind ca acesta este "pur si simplu un oraș rusesc".