Dispută în Coaliție pentru comasarea alegerilor. Pe ce anume nu se înțeleg PSD și PNL Comasarea alegerilor reprezinta inca o tema de discuții aprinse in Coaliție. PNL cere insistent comasarea alegerilor, PSD se opune vehement. PNL a insistat in ultimele saptamani pentru comasarea unui rand de alegeri din 2024, avand o lista de argumente pe care vrea sa le prezinte in interiorul coaliției. Cu toate astea, PSD, deocamdata, se opune cu vehemența. In urma cu o saptamana, liberalii au decis intr-o ședința formarea unui grup de lucru care sa analizeze opțiunea alegerilor locale cu cele parlamentare, avand in spate o serie intreaga de argumentari și sondaje. Conform unor surse liberale,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a comentat, joi, la Ramnicu Sarat despre o eventuala posibilitate de comasare a alegerilor de anul viitor, spunand ca nu crede ca acest lucru reprezinta o prioritate pentru romanul de rand. "Eu am o problema. Astazi este Ziua Internationala a Sportului si mi-as fi dorit…

- Premierul și liderul PNL, Nicolae Ciuca, a declarat joi, 6 aprilie, dupa ședința Biroului Politic Național (BPN) al liberalilor, ca sondajele partidului arata ca cetatenii isi doresc comasarea alegerilor din 2024. „Este o propunere pe care am discutat-o in ședința de astazi și am decis ca la nivelul…

- Presedintele USR, Catalin Drula, acuza PNL ca „a uitat de democratie” si vrea „sa se agate de putere” cand propune comasarea alegerilor locale si parlamentare. „Penelistii, adica ospatarii PSD, asa cum s-au autonumit in sedinta de miercuri seara, sunt disperati. Au venit cu o propunere ridicola, din…

- Conducerea PNL a decis joi constituirea unui grup de lucru care sa analizeze optiunea comasarii alegerilor locale cu cele generale, la propunerea secretarului general al PNL, Lucian Bode. Liberalii iau in calcul cheltuielile mari cu cele patru runde de alegeri din 2024 si vor sa vina cu solutia comasarii…

- Dupa ședința conducerii liberale, și anume a Biroului Politic National, premierul Nicolae Ciuca, liderul PNL, a precizat ca subiectul unei eventuale comasari a alegerilor de anul viitor a fost discutat in cadrul reuniunii de joi. „Este o propunere pe care am discutat-o in sedinta de astazi si am decis…

- Comasarea alegerilor generale cu cele locale in 2024: Liberalii vor propune acest lucru in coaliție. Ce motive au Liberalii vor merge in coaliția de guvernare cu propunerea comasarii alegerilor din anul 2024, este una dintre concluziile discuțiilor interne de miercuri seara, purtate intre Nicolae Ciuca…

- Premierul și liderul PNL, Nicolae Ciuca, le-a transmis liberalilor din Prahova ca așteapta ca PNL sa preia ministerul Transporturilor de la PSD „ca sa dea un nou impuls realizarii de infrastructura din Romania”, au declarat surse din PNL pentru Libertatea. „Dorim ca preluarea ministerului Transporturilor…

- Daca PNL ar declara public, prin vocea premierului, ca luna februarie 2023 are 28 de zile, PSD l-ar contrazice, declarand ca, in realitate, luna februarie are 29 de zile. Cu exceptia sloganului ca Romania are nevoie de stabilitate politica cele doua partide partenere la guvernare nu se mai inteleg pe…