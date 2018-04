Stiri pe aceeasi tema

- Misiunea Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC), aflata in Siria pentru a investiga presupusul atac chimic comis la Douma, nu a primit inca acces la locul evenimentului, sustine luni Marea Britanie, dar Kremlinul a calificat drept 'fara fundament' aceste acuzatii, potrivit AFP si…

- SUA, Marea Britanie si Franta au atacat sambata dimineata mai multe zone din Siria care se presupune ca ar avea legatura cu armele chimice pe care regimul sirian este acuzat ca le-a folosit impotriva civililor din Duma in urma cu o saptamana, anunta BBC. Rusia a trasnmis ca "astfel de actiuni nu…

- Vladimir Putin a afirmat ca “situatia din lume este tot mai haotica”, insa spera ca “bunul simt va prevala in relatiile internationale”. Liderul rus a facut aceste afirmatii pe fondul tensiunilor cu Occidentul, dar si dupa ce Donald Trump a lansat o amenintare la adresa Moscovei, pe Twitter. „Starea…

- Statele Unite si NATO ameninta Rusia si incearca sa blocheze, prin sanctiuni, dezvoltarea tarii, afirma presedintele Vladimir Putin, vorbind, in interviuri acordate jurnalistei NBC Megan Kelly inaintea scrutinului prezidential, despre planurile de relansare economica si despre situatia geopolitica.

- Rusia este pe deplin pregatita pentru cazul in care Occidentul ar decide sa o pedepseasca deconectand-o de la reteaua globala de Internet, a declarat Gherman Klimenko, consilierul presedintelui Vladimir Putin pentru problemele internetului, intr-un interviu difuzat luni, potrivit Reuters. Acuzata…

- Rusia sustine ca tarile occidentale se amesteca in viitoarele alegeri prezidentiale de la Moscova si pretinde ca are dovezi, scrie Politico.Purtatorul de cuvant al Ministerului de externe, Maria Zakharova, a spus in cadrul unei conferinte de presa ca Moscova are dovezi privind "interferentele…