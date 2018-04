Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul european Siegfried Muresan a nominalizat joi, 8 martie a.c., Asociatia "MagiCAMP" pentru Premiul Cetateanului European 2018, distinctie acordata anual de Parlamentul European. Eurodeputatul Siegfried Muresan considera ca Asociatia "MagiCAMP" s-a remarcat prin proiecte si activitati gratuite…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, dupa intalnirea pe care a avut-o la Bruxelles cu presedintele Parlamentului European, ca a discutat cu acesta despre presedintia romana a Consiliului Uniunii Europene, pe care Romania o va prelua la 1 ianuarie 2019. 'Am vorbit despre presedintia romana…

- Premierul Viorica Dancila, la Bruxelles Premierul Viorica Dancila efectueaza, în aceasta perioada, o vizita oficiala la Bruxelles. Sefa guvernului de la Bucuresti va avea, marti si miercuri, o serie de întrevederi cu înalti oficiali europeni. Reporter, Petruta…

- Premierul Viorica Dancila se afla astazi si maine la Bruxelles, in prima vizita externa in calitate de sef al Guvernului de la Bucuresti, ea urmand sa aiba intalniri cu presedintele Consiliului European, cu presedintele Parlamentului European si cu presedintele Comisiei Europene.Viorica Dancila…

- ”Imi doresc ca Romania sa etaleze ceea ce are mai bun pe parcursul acestui An European, fiindca suntem o putere culturala europeana, chiar daca o buna parte a patrimoniului nostru este inca in paragina, cum am vazut zilele trecute, cand au inceput sa cada bucați din zidul cetații Sighișoara”, a adaugat…

- „Imi declar sprijinul ferm pentru persoanele cu dizabilitați, indiferent de natura acestora. Sunt oameni care au nevoie de grija și de susținerea noastra. Avem datoria sa dovedim ințelegere și umanitate, sa le respectam drepturile, sa le aparam demnitatea”, a afirmat prim-ministrul Dancila, potrivit…

- Schimbarile din sistemul judiciar din Romania ar putea fi analizate de o misiune a Parlamentului European. Informatia a fost confirmata de europarlamentarul socialist Ana Gomes, intr-un interviu acordat postului Europa Libera. Eurodeputata a declarat ca mai multi colegi de-ai sai se gandesc la o…

- Romania o ia serios pe urmele Poloniei. Autoritațile romane vor fi chemate in fața Parlamentului European pentru a da explicații cu privire la amenințarile la statul de drept - cu referire directa la legile justiției pentru care a fost criticata constant puterea de la București.Topul partidelor:…