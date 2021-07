Stiri pe aceeasi tema

- Președintele UDMR Kelemen Hunor spune ca argumentele ministrului Justiției Stelian Ion pe tema SIIJ nu au substanța. Președintele UDMR Kelemen Hunor i-a raspuns lui Stelian Ion in scandalul din coaliție legat de desființarea SIIJ. Uniunea propune ca atribuțiile secției sa treaca la Parchetul General,…

- Președintele UDMR ii raspunde lui Stelian Ion in scandalul din coaliție legat de desființarea Secției Speciale. Argumentele ministrului Justiției pe tema SIIJ nu au substanța, „a luat-o pe aratura”, a declarat la RFI vicepremierul Kelemen Hunor.

- Argumentele ministrului Justitiei pe tema SIIJ nu au substanta, a luat-o pe aratura, declara la RFI vicepremierul Kelemen Hunor, potrivit News.ro Presedintele UDMR ii raspunde lui Stelian Ion in scandalul din coalitie legat de desfiintarea Sectiei Speciale de Investigare a Infratiunilor din…

- Viceprim-ministrul Dan Barna se arata nemultumit de decizia UDMR de a sustine mutarea la Parchetul General a Sectiei de Investigare a Infractiunilor din Justitie (SIIJ) si nu desfiintarea acesteia, el aratand ca "de asta e frustrarea foarte mare si de asta e, cumva, o revolta pentru ca am cazut de…

- Sesiunea extraordinara este exclusa, in lipsa unui acord in coaliție privind desființarea Secției de Investigare a Infracțiunilor din Justiție (SIIJ), spune liderul deputaților USR PLUS, Ionuț Moșteanu: „Daca cineva din coaliție are o problema cu programul de guvernare, s-o spuna”. „Cu ințelepciune,…

- Ministrul Justitiei, Stelian Ion. a recunoscut faptul ca in prezent exista un blocaj pe tema desfiintarii Sectiei de Investigare a Infractiunilor in Justitie, pentru ca UDMR nu e de acord cu forma sustinuta de Guvern.

- Ministrul Justitiei, Stelian Ion, a declarat ca desfiintarea Sectiei de Investigare a Infractiunilor din Justitie (SIIJ) este o certitudine si a propus chiar o sesiune extraordinara a Senatului, ca si Camera decizionala a Parlamentului, in care sa se discute acest subiect. Stelian Ion a mentionat ca…