Stiri pe aceeasi tema

- O psihoterapeuta din Marea Britanie, intrigata de absentele prelungite ale motanului sau, a pornit o ancheta ale carei concluzii au determinat-o sa initieze proceduri judiciare de zeci de mii de euro pentru a interzice vecinei sale sa-i hraneasca felina infidela, relateaza vineri AFP. …

- O psihoterapeuta din Marea Britanie, intrigata de absentele prelungite ale motanului sau, a pornit o ancheta ale carei concluzii au determinat-o sa initieze proceduri judiciare de zeci de mii de euro pentru a interzice vecinei sale sa-i hraneasca felina infidela, relateaza vineri AFP, citata de Agerpres.Dupa…

- Uber nu va primi o noua licența pentru a opera in Londra, au anunțat reprezentanții autoritații locale de transport din capitala Marii Britanii. In ciuda acestei decizii, șoferii Uber vor putea opera in continuare deoarece compania a atacat in instanța decizia Transport for London (TfL), scrie BBC News.…

- Votul pentru cel de-al doilea tur al alegerilor pentru desemnarea Presedintelui Romaniei a inceput in strainatate, vineri, 22 noiembrie, la Auckland, in Noua Zeelanda, la ora 01.00, ora Romaniei (ora 12.00 ora locala), la sectia de votare nr. 17, cea mai indepartata sectie de votare organizata in afara…

- „Le mulțumesc foarte mult pentru sumele adunate. Datorita acestor dobanzi imense, zilnic se platesc zeci de mii de euro, practic bani nemunciți”. Mesajul aparent cinic ii aparține lui Ioan Micula, iar destinatarul este Statul Roman, care a ajuns sa datoreze catre grupul de firme deținut de magnații…

- Ministrii de externe ai statelor membre ale NATO se reunesc miercuri la Bruxelles, intr-un context inca marcat de declaratia presedintelui francez Emmanuel Macron despre 'moartea cerebrala' in care s-ar afla Alianta, noteaza agentia dpa, potrivit Agerpres.Cei 29 de ministri de externe urmeaza…

- Finala Turneului Campionilor 2019 are loc in aceste momente la Londra intre grecul Stefanos Tsitsipas și austriacul Dominic Thiem. Meciul a inceput la ora 20:10 și poate fi urmarit liveSCORE pe GSP.ro și in direct la TV Digi Sport 1. Tsitsipas a trecut in semifinale de Roger Federer, scor 6-3, 6-4,…

- Stefanos Tsitsipas și Daniil Medvedev au oferit un meci echilibrat, cu multe execuții de generic și cu un tenis care anunța în mod clar ca sportul alb va avea parte de stralucire și dupa ce se vor retrage actorii din Big 3. Disputa din O2 Arena a adus prima victorie a grecului dupa cinci înfrângeri…