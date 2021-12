Dispută: China le-a cerut marilor companii multinaționale ruperea unor anumite legături comerciale China le-a solicitat multinaționalelor sa rupa legaturile comerciale cu Lituania, in caz contrar urmand sa fie excluse de pe piața chineza, dupa cum au declarat surse menționate de Reuters. Astfel, China a implicat companiile private intr-o disputa intre statul baltic și Beijing, mai relateaza Reuters . China și-a retrogradat relațiile diplomatice cu Lituania luna trecuta, dupa deschiderea unei reprezentanțe diplomatice de catre Taiwan la Vilnius. Coaliția de guvernamant a Lituaniei a convenit in noiembrie anul trecut sa sprijine ceea ce a descris drept „cei care lupta pentru libertate” in Taiwan,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Afirmatiile guvernului lituanian potrivit carora „Biroul de reprezentare a Taiwanului” la Vilnius nu are statut diplomatic sunt pline de erori, acesta trebuind sa asume toate consecintele actiunilor gresite, a declarat Zhao Lijian, purtatorul de cuvant al Ministerului chinez de Externe. In ciuda protestelor…

- China a redus duminica nivelul relațiilor sale diplomatice cu Lituania sub nivelul ambasador, ca razbunare, dupa ce națiunea baltica a permis Taiwanului, democrația insulara revendicata de Beijing ca parte a teritoriului sau, sa deschida un birou de repre

- Presedintele SUA, Joe Biden, a declarat ca ”are in vedere” un boicot diplomatic al Jocurilor Olimpice de iarna programate sa aiba loc in februarie la Beijing, pentru a protesta impotriva incalcarilor drepturilor omului in China, relateaza AFP. ‘‘Aceasta este ceva ce avem in vedere”, a declarat presedintele…

- Guvernul Estoniei a convocat 1.700 de rezerviști pentru exerciții militare, inclusiv pentru instalarea unui gard din sarma ghimpata pe o distanța de 40 de km de-a lungul frontierei cu Rusia. Decizia a fost luata in contextul acutizarii crizei migranților de la granița dintre Belaurs și UE, relateaza…

- In numarul de astazi, va prezentam declaratiile oficiale ale purtatorilor de cuvant aiMinisterului chinez al Afacerilor Externe din perioada 27 octombrie - 1 noiembrie 2021, si infinal, un important material aparut in presa chineza despre dezbaterea cu privire la cooperareaeconomica si comerciala China-ASEAN.

- Administratia de la Beijing a avertizat, joi, Uniunea Europeana ca risca deteriorarea relatiilor bilaterale daca nu corecteaza "greseala" intalnirii unei delegatii a Parlamentului European cu presedintele...

- Grupul chinez ByteDance Ltd., proprietarul popularei aplicatii video TikTok, a ordonat angajatilor sai sa munceasca doar noua ore pe zi, de la 10.00 la 19.00, de luni pana vineri. Pentru chinezi este șocant, ei fiind obișnuiți sa munceasca, zilnic, minimum 12 ore, șase zile pe saptamana. In cazul in…

- Președintele Chinei, Xi Jinping, care are și funcția de secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist din China (PCC) și președinte al Comisiei militare centrale, a vorbit despre democrație la o reuniune a Congreselor Populare – legislaturi regionale – care s-a desfașurat la Beijing.…