- Președintele brazilian Luiz Inacio Lula da Silva l-a revocat pe ambasadorul sau in Israel și l-a trimis in calitate de reprezentant special la Geneva, pe fondul unei dispute diplomatice intre cele doua țari, se arata in Monitorul Oficial, publicat miercur

- Presedintele columbian, Gustavo Petro, care a rupt deja toate legaturile diplomatice cu Israelul, acuzandu-l de „genocid” in Fasia Gaza, a cerut vineri Curtii Penale Internationale (CPI) sa emita un mandat de arestare impotriva premierului israelian, Benjamin Netanyahu, relateaza AFP. „Netanyahu nu…

- Musk, proprietarul X si un absolutist autodeclarat al libertatii de exprimare, a contestat o decizie a judecatorului Alexandre de Moraes care ordonase blocarea anumitor conturi. Musk a declarat ca X va ridica toate restrictiile deoarece acestea sunt neconstitutionale si i-a cerut lui Moraes sa demisioneze.…

- Revocat din funcție la doua zile dupa ce fusese numite de Guvern la conducerea Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN), „hairstylistul vedetelor” Cristian Pascu a explicat, joi, la Euronews Romania cum a decurs procedura prin care a ajuns in aceasta funcție.„Trebuie sa indeplinești anumite…

- Cristian Pascu, „hairstylistul vedetelor” numit in urma cu doua zile la conducerea Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN), a fost revocat din funcție, potrivit surselor Digi24.ro. Decizia urmeaza sa fie publicata in Monitorul Oficial.

- ”Vreau sa deschidem capitolul unor noi submatine (…) sa privim in fata propulsia nucleara, ramanand perfect respectuosi fata de toate angajamentele cele mai riguroase ale neproliferarii”, a declarat la o ceremonie de lansare la apa a unui submarin francezo-brazilian conventional, la Itaguai, in apropiere…

- Președintele brazilian Luiz Inacio Lula da Silva a trimis luni, 4 martie, Congresului un proiect de lege menit sa reglementeze drepturile de munca ale lucratorilor aplicațiilor de ride-hailing din țara, printre care se numara și necesitatea plații unui salariu minim, informeaza Reuters.Propunerea, care…