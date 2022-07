Stiri pe aceeasi tema

- Andreea si Costin Oncescu, doi frati originari din Campulung sunt studenti la Universitatea Oxford. Andreea este in ultimul an la Inginerie, are doua stagii de practica la Rolls-Royce, firma care i-a facut si o oferta de munca, iar Costin este in primul an la Informatica, potrivit wawlist.com. Citește…

- S-a stins din viata astazi, joi, 30 iunie, la varsta de 85 de ani, profesorul universitar Ioan Petru Ciongradi, fost prorector al Universitatii Tehnice „Gheorghe Asachi" din Iasi (TUIASI). Acesta a predat la Facultatea de Constructii si Instalatii de la TUIASI si unul dintre lucrurile pentru care este…

- Se desfașoara, in aceasta perioada, inscrieri pentru admitere la cele 3 facultați din cadrul Universitații Tehnice din Cluj-Napoca, Centrul Universitar Nord din Baia Mare (CUNBM). Astfel, absolvenții de liceu care doresc sa studieze din toamna la Facultatea de Litere, Facultatea de Științe sau Facultatea…

- Claudia Dana Dochiu, studenta la Facultatea de Inginerie din Galati, a modificat o imprimanta 3D pentru a functiona ca un instrument chirurgical de precizie pentru cutia craniana. Pe lista inovatiilor ei se numara si algoritmul care permite efectuarea in timp real a operatiilor chirurgicale la distanta.

- Peste 1.500 de locuri bugetate la licenta sunt disponibile pentru Admiterea 2022 la Universitatea „Dunarea de Jos” din Galati. Cele mai multe locuri bugetate merg, ca in fiecare an, la Facultatea de Medicina si Farmacie.

- Soferii de autocamioane care ies din Romania catre Ucraina pe la punctul de trecere a frontierei Siret asteapta 16 ore pentru a trece granita. Aglomeratie pentru camioane, la iesirea din tara, este si la Isaccea, Galati, Negru Voda si Giurgiu, in timp ce pentru autoturisme timpul de asteptare este mare…

- Facultatea de Inginerie din cadrul Universitații „Vasile Alecsandri” din Bacau organizeaza, in perioada 25-27 mai 2022, Conferința Internaționala OPROTEH (Constructive and Technological Design Optimization in the Machines Building Field), editia a... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Peste 150 de liceeni de la unitați de invațamant din Baia Mare și Șomcuta Mare au participat vineri, 13 mai, la workshopul “Schimbarile climatice din perspectiva lumii contemporane”, eveniment organizat de Departamentul de Ingineria Resurselor Minerale, Materialelor și a Mediului (IRMMM) din cadrul…