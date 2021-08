Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis a convocat sedinta Consiliului Suprem de Aparare a Tarii.Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a convocat sedinta Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, care va avea loc miercuri, 25 august 2021, incepand cu ora 16:00, la Palatul Cotroceni.Pe ordinea de zi a sedintei este inclusa tematica…

- Problema migrantilor devine din ce in ce mai presanta si pentru Romania. Politistii de frontiera se plang de faptul ca fac fata cu greu asalturilor de la frontiera cu Serbia. Ei spun ca s-ar fi ajuns in situatia in care alunga migrantii peste granita.

- Aceste alegeri nu sunt impotriva cuiva, sunt pentru un alt fel de a face politica. Europa se schimba, Romania se schimba, trebuie sa ne schimbam și noi și sa ne adaptam la ceea vor oamenii de la noi. Proiectul „Romania liberala” pentru urmatorii 8 ani este rețeta de succes pentru Romania, iar Florin…

- Președintele PNL Iași, Alexandru Muraru, anunța ca il susține susține pe Florin Cițu in competiția interna pentru funcția de președinte al PNL: „Il respect pe Ludovic Orban, a fost un președinte bun, dar PNL are nevoie de o schimbare de paradigma”. „Il susțin pe Florin Cițu in competiția interna pentru…

- Pretul carnii de porc va creste in Europa cu aproximativ 25% in urmatorii ani, din cauza cererii de pe piata chineza, in contextul in care in Romania productia la carne de porc este deficitara, a declarat, vineri, presedintele sectiei de Zootehnie a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice (ASAS),…