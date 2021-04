Dispozitivul care îți poate găsi obiectele pierdute A fost dezvaluit cel mai mare secret din istoria Apple, respectiv AirTag, un localizator bluetooth care te ajuta sa gasești obiectele pierdute, cum ar fi cheile, portofelul, laptopul sau chiar mașina. Discurile mici și circulare, care sunt rezistente la apa și praf, conțin boxe care emit sunete ce pot localiza AirTag-urile. De asemenea, conțin cipul U1 care folosește tehnologia de banda larga (wideband) – același cip folosit și pentru Iphone 12. Cu toate ca aceste emițatoare nu sunt noi, exista produse similare pentru Samsungm, Sony și Tile, cipul U1 va determina cu mai multa certitudine distanța… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

