Tania Bastianic, analist de politici educaționale in cadrul PISA, a vorbit, astazi, la conferința privind rezultatele elevilor romani la testarea PISA 2022, despre modul in care influențeaza dispozitivele digitale performanțele școlare ale elevilor. Se pare ca telefonul mobil și alte dispozitive digitale por fi benefice in anumite condiții. Pe baza analizei rezultatelor PISA 2022, experții Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE) au ajuns la concluzia ca telefonul mobil sau alte dispozitive digitale utilizate la școala, pana la o ora, in scopuri de destindere sau chiar pana…