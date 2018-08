Dispozitiv de depistare a vitezomanilor, in dotarea politistilor buzoieni Politistii buzoieni de la Rutier au in dotare un nou dispozitiv pentru depistarea soferilor vitezomani. De cateva zile, agentii de circulatie folosesc un pistol radar, cu o raza de actiune de pana la doi kilometri. Politustii au fost instruiti privind utilizarea, iar agentii de circulatie au inceput deja sa actioneze pe soselele din judet cu noul aparat. Dupa ce surprinde cu pistolul depasiri ale vitezei, politistul identifica de pe ecran numarul autoturismului si transmite datele unui alt echipaj. Apratul este omologat, astfel ca probele foto si video stocate de pistolul radar au valabilitate… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldebuzau.ro

