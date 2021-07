Teatrul Apropo | LO-LI-TA a LO-VE story

În iunie, spectacolul 404 LOVE, jucat pentru prima oară cu public, a deschis stagiunea din această vară la Teatrul Apropo. Alte 3 spectacole sunt programate în luna iulie. 404 LOVE; Cadranul Plus Plus; LO-LI-TA a LO-VE story; What is LOVE? (Baby don’t hurt me); și Dincolo de Oglindă compun un... The post Teatrul Apropo |… [citeste mai departe]