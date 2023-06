Stiri pe aceeasi tema

- Viceprimarul municipiului Buzau, judetul Buzau: Avand in vedere: -delegația nr. 86/16.06.2023, emisa pentru primarul municipiului Buzau, -cererea de concediu aprobata a domnului viceprimar Ionuț-Sorin Apostu, inregistrata la nr. 100.645/14.06.2023, -art. 163, alin. 1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul…

- Primarul Municipiului Rm. Sarat, judetul Buzau Avand in vedere prevederile art.133, alin.(1), art.134 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare coroborat cu Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat,…

- Primarul municipiului Bistrita; avand in vedere: Urgenta determinata de necesitatea suplimentarii bugetului creditelor interne pentru cofinantarea unor obiective de investitii finantate din fonduri europene nerambursabile, ca urmare a avizelor favorabile primite de la Comisia de autorizare a imprumuturilor…

- Primarul Municipiului Rm. Sarat, judetul Buzau Avand in vedere prevederile art.133, alin.(2), lit.a) si art.134 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare coroborat cu Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului Local al Municipiului…

- Primarul Municipiului Rm. Sarat, judetul Buzau, Avand in vedere prevederile art.133, alin.(1), art.134 din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare coroborat cu Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului Local al Municipiului Rm.Sarat, cu…

- In temeiul art.133, alin.(1), lit.a), art.134 si art.135, alin.(4) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, Primarul Municipiului Rm.Sarat convoaca Consiliul Local al Municipiului Rm.Sarat in sedinta ordinara care va avea loc in data de 27.04.2023,…

- Primarul municipiului Buzau, judetul Buzau: Avand in vedere: – prevederile art. 133, alin. (1), art. 134, alin. (1), lit. a), art. 139, alin. (5), lit. c), art. 196, alin. (1), lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile și completarile ulterioare, DISPUNE: ART. 1.- Se…

- Primarul municipiului Buzau, judetul Buzau: Avand in vedere: – prevederile art. 133, alin. (2), lit. a), art. 134, alin. (1), lit. a), alin. (4), art. 139, alin. (5), lit. c), art. 196, alin. (1), lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile și completarile ulterioare,…