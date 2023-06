Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a semnat o dispozitie pentru desfiintarea cablurilor si a echipamentelor pentru comunicatii electronice neidentificate, cu proprietar necunoscut, amplasate fara documente legale pe domeniul public, anunța Agerpres.

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, anunta ca agentii economici din Centrul Vechi au termen pana la data de 1 iulie sa desfiinteze constructiile ilegale de pe domeniul public. El mentioneaza ca a avut vineri o discutie „foarte buna” cu agentii economici din Centrul Vechi si ca au fost abordate…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, anunta ca instanta a anulat amenda pe care i-a dat-o Inspectoratul de Stat in Constructii pentru neemiterea certificatului de urbanism in vederea construirii unui bloc de 5 etaje pe spatiu verde, in cartierul Primaverii. „Justitia ne da dreptate in cazul Primaverii…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a anuntat vineri, 19 mai, ca a fost lansata in SEAP licitatia pentru proiectarea si executia reabilitarii liniei 5 de tramvai."Vom reabilita linia 5 de tramvai. Am lansat in SEAP licitatia pentru proiectarea si executia reabilitarii liniei 5, parte a obiectivului…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, anunta, miercuri, ca Tribunalul Bucuresti a anulat PUZ Parcul Tineretului, document aprobat in 2015 prin care cateva zeci de hectare din parc au devenit construibile. Numeroase cladiri au fost construite in zona, dar unele constructii au fost oprite tot de…

- Ambasadoarea SUA il viziteaza, mai nou, si pe Nicusor Dan, primarul capitalei. Știm ca unii ambasadori dau dispoziții miniștrilor nostri, acum vor sa le dea si primarilor? Au trecut la alt nivel cu "diolomația"?, se intreaba președintele PER, Danuț Pop, dupa ce Kathleen Kavalec s-a intalnit cu Nicușor…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, anunta ca a semnat contractul de finantare cu Ministerul Dezvoltarii pentru achizitia a sapte microbuze electrice, in valoare totala estimata de 10 milioane de lei, prin PNRR."Cumparam noi mijloace de transport electrice, nepoluante, cu fonduri din PNRR:…