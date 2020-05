Liberalii promiteau in toamna anului trecut un val de disponibilizari, a caror dimensiuni au variat scazand cu cat s-au apropiat mai tare de preluarea guvernarii. Astfel, s-a ajuns de la cateva sute de mii, la cateva zeci de mii, pentru ca in momentul adoptarii bugetului pe 2020 sa se vorbeasca de disponibilizarea a 2.000 de finanțiști. Nu numai ca nu s-a intamplat acest lucru, iar datele Ministerului Finanțelor arata ca de cand au preluat guvernarea, liberalii au facut deja in instituțiile statului un sfert din numarul angajarilor pe care PSD le-a realizat in perioada 2016-2019. Deși Klaus Iohannis…