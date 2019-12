Un colectiv ''de artisti si de intelectuali'' a lansat vineri un apel pentru ''salvarea patrimoniului muzical al Notre-Dame'' dupa ce cinci angajati ai scolii de muzica Maitrise Notre-Dame au fost disponibilizati ca urmare a reducerilor bugetare adoptate in urma incendiului care a devastat catedrala pariziana in luna aprilie, potrivit AFP. In textul publicat in cotidianul Le Figaro, circa 30 de semnatari - scriitori, medievisti, muzicologi, muzicieni, teologi, clerici - si-au exprimat ingrijorarea in special in ceea ce priveste concedierea directorului departamentului…