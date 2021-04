Stiri pe aceeasi tema

- CFR Marfa vrea sa reduca in acest an numarul de angajati cu 1400 de persoane, fata de nivelul de la finele lui 2020, si estimeaza un castig mediu lunar, pe baza cheltuielilor de natura salariala, de 4.861 lei, cu 0,1% sub nivelul din 2020, potrivit proiectului de venituri si cheltuieli pe anul 2021,…

- In Duminica Ortodoxiei, Parohia romaneasca „Sfanta Mucenița Agata” din Catania a venit in sprijinul oamenilor fara posibilitati materiale care traiesc in cele doua zone din jurul orasului, numite Campo nomadi. Prin bunavointa preotului paroh Mihai Gabriel Ichim si a credinciosilor, 100 de…

- iFactor, o soluție digitala inovatoare de finanțare pentru IMM-uri, primește finanțare din partea ROCA X și devine prima companie romaneasca listata pe platforma europeana de equity crowdfunding Seedrs, din Londra. Runda curenta, condusa de ROCA X, va susține dezvoltarea iFactor și a serviciilor sale…

- In perioada 08-14 februarie 2021, politistii rutieri din judetul Alba au actionat pentru reducerea accidentelor produse, in special, din cauza nerespectarii normelor rutiere de catre conducatorii autovehiculelor destinate transportului public de persoane si conducatorii autovehiculelor destinate transportului…

- Jandarmii au surprins in Constanta doua persoane care doreau sa vanda fara a indeplini conditiile prevazute de lege, 27 de articole de imbracaminte si incaltaminte sport treninguri, mai multe perechi de pantofi sport si blugi susceptibile de a fi contrafacute. Duminica, 14 februarie a.c., ora 09.00,…

- Rivalul Bitcoin, EGLD, a fost lansat de o companie romaneasca din Sibiu care a creat si un portofel electronic ce permite realizarea tranzactiilor financiare cu o viteza si o siguranta despre care fondatorii spun ca ar fi nemaintalnite.

- Vicepremierul Dan Barna a spus ca fiecare companie de stat are propriile planuri de reorganizare si Romania trebuie sa se incadreze, in 2021, intr-un deficit bugetar de maxim 7,2%, ceea ce ar putea duce si la disponibilizarea unor angajati care lucreaza in sistemul public.

- Vicepremierul Dan Barna afirma ca fiecare companie de stat are propriile planuri de reorganizare si Romania trebuie sa se incadreze, in 2021, intr-un deficit bugetar de maxim 7,2%, ceea ce ar putea duce si la disponibilizarea unor angajati care lucreaza in sistemul public. "Fiecare companie de stat…