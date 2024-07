Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele fizice pot achizitiona, incepand din 27 iunie, rovinieta si de pe ghiseul.ro, unde plata se face doar cu cardul bancar, a anunțat Bogdan Ivan, ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii. ”Am facut inca un pas pentru a aduce statul la un click distanța! Pentru ca am intrat in perioada…

- Persoanele fizice pot achizitiona, incepand de joi, rovinieta si de pe www.ghiseul.ro, unde plata se face doar cu cardul bancar, anunta Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). „CNAIR informeaza utilizatorii retelei de drumuri nationale, drumuri expres si autostrazi ca incepand…

- Incepand de ieri, 27 iunie, romanii pot achiziționa rovinieta prin platforma ghișeul.ro. Persoanele fizice pot achizitiona rovinieta si prin intermediul platformei Ghiseul.ro, incepand de joi, 27 iunie, anunța Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere ( CNAIR ). „CNAIR informeaza…

- Rovinieta, cu toate variantele sale, se va putea cumpara online și de pe ghișeul.ro, platforma oficiala de plați online a statului roman, anunța ministrul Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii, Bogdan Ivan. Platforma oficiala de plați online a statului roman, Ghișeul.ro a fost optimizata pentru a se…

- Ministrul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, Bogdan Ivan, anunta adaugarea tuturor optiunilor de cumparare ale rovinietei in platforma oficiala de plati online a statului roman, Ghiseul.ro."Am facut inca un pas pentru a aduce statul la un click distanta. Pentru ca am intrat in perioada concediilor,…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), a anuntat, printr-un comunicat de presa, ca persoanele fizice pot achizitiona rovinieta incepand de joi si prin intermediul platformei Ghiseul.ro . „(…) incepand de astazi, 27.06.2024, in urma incheierii acordului de parteneriat intre…

- Rovinieta poate fi achiziționata de joi, 27 iunie, si de pe www.ghiseul.ro, unde plata se face doar cu cardul bancar, anunta Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), relateaza Digi24.ro.„CNAIR informeaza utilizatorii retelei de drumuri nationale, drumuri expres si autostrazi…

- Persoanele fizice și firmele private vor putea cumpara de pe o platforma de licitații on-line bunuri, precum mașini, terenuri sau case, sechestrate in procedura de executare silita, in materie penala și fiscala și scoase la vanzare de ANAF. In acest sens, Ministerul de Finanțe tocmai a lansat o licitație…