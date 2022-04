Disperați de orizont Dragostea de bogație caracterizeaza omul de origine joasa, zice Flaubert, dar o poate zice oricine. Uitați-va la alde Basau sau la Udrareasa lui, dansatoare pe mușamaua plina de slin a bodegii de microraion. Lotri inspaimantați nu atat de ocna, cat de veșnicia ei facsimilata in catușe. Nu vedeți ce fuga de imaginea incatușata are femeia […] The post Disperați de orizont first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

