- Cea mai mare banca din Germania a fost de acord cu plata ca parte a unui acord cu Departamentul de Justitie (DOJ) al SUA, anuntat, vineri, de o curte federala din Brooklyn. Deutsche Bank rezolva, de asemenea, acuzatiile civile aferente, aduse de Comisia americana pentru bursa si valori mobiliare (SEC),…

- Deturnare de fonduri publice fara precedent in istoria Californiei. Cum au ajuns zeci de mii de detinuti, inclusiv ucigasi in serie, sa primeasca ajutoare de sute de milioane de dolari Detinuti din California, inclusiv ucigasi in serie, au primit in total sute de milioane de dolari ajutoare in contextul…

- General Motors recheama in fabrica 7 milioane de mașini. Ce defecțiune au Compania auto General Motors va rechema in fabricile americane aproximativ 7 milioane de camionete si masini de teren produse in ultimii ani, pentru a le inlocui airbagurile. De asemenea, un milion de autoturisme comercializate…

- Miliardarul american Jeff Bezos, fondatorul Amazon și cel mai bogat om din lume, a donat acțiuni la Amazon in valoare de 684 milioane de dolari unor organizații non-profit din domeniul protecției mediului, la cateva zile dupa ce a anunțat primii recipienți selectați pentru a primi bani prin intermediul…

- Kyle Rittenhouse, adolescentul de 17 ani care a impuscat mortali doi protestatari BLM (albi) la sfarsitul lunii august in Kenosha, Wisconsin a iesit din inchisoare dupa ce cautiunea stabilita la 2 milioane de dolari a fost platita vineri de avocatii sai.

- Gage Gillean, in varsta de 17 ani, din Dallas, Texas, le-a transmis pe Instagram urmaritorilor sai ca este bine in urma accidentului in care masina scumpa a tatalui sau miliardar a fost transformata intr-o gramada de fiare contorsionate, potrivit New York Post. Intr-un Insta Story, adolescentul a spus:…

- Miliardarul Michael Bloomberg intentioneaza sa cheltuiasca circa 15 milioane de dolari pentru a-l ajuta pe candidatul democrat Joe Biden sa il invinga pe presedintele republican Donald Trump in Texas si Ohio pe parcursul ultimei saptamani de campanie, a relatat marti New York Times, citand un consilier…

