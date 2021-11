Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, convoaca in sedinta Consiliul Suprem de Securitate. In cadrul sedintei va fi examinata situatia privind securitatea energetica a tarii. Vor fi audiate institutiile relevante in acest context.

- Ce facem cand avem de-a face cu o problema majora? Comitete și comiții. Viceprimarul liberal Cosmin Tabara a propus, marți, in ședința Consiliului Local Timișoara inființarea unei comisii in care sa fie dezbatuta problema Colterm, care, ramanand fara gaz, nu le mai poate furniza abonaților apa calda…

- Surpriza de proporții in scandalul Colterm – Dupa ce primarul Dominic Fritz chiar azi, in timpul conferinței de presa susținute dupa ce compania de termoficare a ramas fara gaz, anunța ca va propune ca prețul gigacaloriei sa se dubleze, nu sa se tripleze, a schimbat din nou strategia. Conform surselor…

- Viceprimarul USR-PLUS al Brasovului, Flavia Boghiu, a solicitat luni, in debutul sedintei extraordinare a Consiliului Local, ca doi jurnalisti, prezenti fizic la sedinta, sa paraseasca sala Primariei, invocand Regulamentul forului local si „situatia pandemica”. Nu doar ea a avut aceasta intervenție,…

- Prezent la o conferinat de presa organizata de USRPLUS Buzau, fostul prefect - Silviu Iordache, flancat de presedintele partidului Mihai Razvan Moraru si fostul sef de cabinet - Florin Dragulin, a trebuit sa raspunda cum a putut la intrebarile incomode ale jurnalistilor. In afara de bilantul obisnuit…

- Luni, 30 august, de la ora 14.00, are loc o ședința de guvern la Palatul Victoria. Premierul Cițu și PNL ar putea pune USR PLUS in fața faptului implinit pe doua dintre temele cele mai controversate din coaliție. Potrivit unor surse politice, luni, Guvernul Cițu ar putea adopta o ordonanța…

- O postare a lui Ruben Lațcau, facuta in campania electorala in data de 28 august 2020, prezenta situația jalnica in care se gaseau unele trotuare din Timișoara. „Detaliile de genul celor din poza arata cel mai bine care este abordarea și filosofia actualei administrații in privința lucrarilor și spațiilor…

- Consilierul local Pro Romania, Roxana Iliescu, acuza USR PLUD ca e lipsit de corectitudine și principii, dupa ce ar fi ”uitat” sa ii ofere poziția de președinte de ședința in cadrul ședințelor Consiliului Local. Ea spune ca ar fi existat o ințelegere verbala, ca funcția sa fie alocata in funcție de…