Disperarea unei românce pe o autostradă din Italia. "Veniţi, cineva i-a tăiat gâtul soţului meu" In momentul in care a oprit autospeciala politiei, femeia incerca sa il transporte pe sotul grav ranit cu masina personala la spital, iar la vederea oamenilor legii, aceasta le-a cerut ajutorul pentru a-l transporta in siguranta. Polițiștii au ințeles imediat gravitatea situației și au aplicat tehnicile de prim-ajutor barbatului roman, oprind sangerarea abundenta care era provocata de o rana in zona jugularei, solicitand o ambulanta la fata locului. De asemenea, autostrada a fost inchisa pe ambele sensuri de mers. Autoritatile din Italia au deschis o ancheta in acest caz… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

