- Primarul Bucureștiului, Nicușor Dan, solicita consilierilor locali din Sectorul 5 sa respinga un plan urbanistic controversat pentru construirea de blocuri-turn pe Șoseaua Progresului. Intr-o conferința de presa susținuta marți, 30 iulie, Nicușor Dan a cerut consilierilor locali ai Sectorului 5 sa respinga…

- One United Properties, controlata de finanțiștii Victor Capitanu și Andrei Diaconescu, da jurnaliștii in judecata pentru afirmații considerate de catre firma neadevarate doar ca prin comunicarea oficiala confirma direct sau indirect ca respectivele informații au fost corecte. One United Properties a…

- One United Properties a incheiat un contract de inchiriere pentru un spațiu de retail pe o perioada de 17 ani, in urma caruia va incasa o chirie dubla fața de media chiriilor din zona de elita a Capitalei. One United Properties, compania lui Victor Capitanu și Andrei Diaconescu, va primi 54,6 euro pe…

- Creșterea economica a Germaniei va fi de numai 0,2 la suta, in 2024, chiar daca marile companii germane au generat o cifra de afaceri de peste un miliard de euro, in 2023, arata statisticile. Companiile mari din Germania au generat, in 2023, pentru prima data in ultimii cinci ani, o cifra de afaceri…

- Milionarul roman vrea sa i se scrie numai de bine. In caz ca sapi mai mult decat trebuie in afacerea lui, te da in judecata, cerand sume imposibile ca daune morale. Este cazul domnilor Victor Capitanu și Andrei Diaconescu, proprietarii One United Properties. Au solicitat instanței sa impuna publicației…

- Imagini din secția de votare nr. 42, acolo unde s-a stat la coada minute bune. Oamenii au fost nevoiți sa stea la cozi chiar și 40-50 de minute pentru a-și exprima votul. Din primele informații, se pare ca lumea este inverșunata impotriva actualei primarițe. La secția de votare nr. 42, atmosfera a…

- Hagag din Israel semneaza cu antrenorul Cosmin Olaroiu și preia proiectul rezidențial Obor Est Residence. Dezvoltatorul imobiliar Hagag Development Europe, parte a Hagag Group din Israel preia de la antrenorul roma de fotbal Cosmin Olaroiu și de la partenera sa de afaceri proiectul rezidențial Obor…