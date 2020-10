Disperarea angajarii: Cei care cauta joburi accepta salarii mai mici sau posturi inferioare Cei care cauta joburi accepta salarii mai mici sau posturi inferioare, aceste doua lucruri aratand ca piata muncii s-a schimbat complet in ultimul an, potrivit unui studiu realizat de platforma de recrutare eJobs.



Spre deosebire de anii trecuti, cand angajatorii erau cei nevoiti sa faca o serie de compromisuri pentru a atrage cat mai multi candidati relevanti, acum cei care isi cauta un loc de munca sunt pusi in fata unor concesii pe care, pana nu de mult timp, nici macar nu le-ar fi luat in calcul.



Potrivit studiului, cei care au incercat sa se angajeze din martie si pana… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

