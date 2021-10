Situația la Spitalul din Piatra-Neamț este una deosebit de critica. Conducerea unitații medicale are de ales intre a lasa pacienții cu COVID sa moara in UPU sau sa evacueze gravidele și lehuzele din maternitate. In urma unui ordin primit de la București, maternitatea va fi evacuata. Toate femeile internate in aceasta secție vor fi transportate […] The post Disperare și revolta la Spitalul din Piatra Neamț. Gravidele și lahuzele, evacuate din maternitate first appeared on Ziarul National .