- Jurnalistul constanțean Marius Florian Vasile de la publicația online ”Tomis News” a primit, joi, o condamnare de 1 an și 4 luni cu suspendare pentru ca a amenințat doi procurori DNA in repetate randuri, au stabilit magistrații Secției Penale a Judecatoriei Constanța, transmite Info Sud-Est. Decizia…

- Deputatul AUR George Simion, prezent la Ministerul Energiei, unde trebuia sa sustina o conferinta de presa ministrul Virgil Popescu, a refuzat sa paraseasca cladirea la solicitarea Jandarmiei. Dupa ce un jandarm s-a prezentat in cladire sa-i ceara sa iasa afara iar Simion a refuzat, un reprezentant…

- Procurorii DNA detaliaza in rechizitoriul prin care l-au trimis in judecata pe Liviu Dragnea cum acționeaza fostul lider PSD pentru a favoriza compania Teldrum, pe care o deținea prin interpuși. De asemenea, in rechizitoriu apare menționat jurnalistul Radu Tudor și publicația DCNews, in randul jurnaliștilor…

- Politic A mai trecut o saptamana, prin Teleorman noiembrie 14, 2022 11:03 Liviu NEAGU Cum spațiul online este destul de generos, mi-am propus ca, saptamanal, sa ma aplec asupra evenimentelor petrecute in județul nostru și sa punctez secvențele importante, trecute prin filtrul experienței mele,…

- Dosarul Tony Blair a fost clasat de DNA, potrivit ordonanței de clasare consultate de G4Media.ro. In acest caz, fostul premier Victor Ponta și fostul deputat Sebastian Ghița erau inculpați de catre DNA Ploiești inca din 2016 pentru folosirea influenței de lider de partid in scopul obținerii de foloase…

- Analistul Mirel Palada a prezentat principalele concluzii ale unui sondaj Sociopol, realizat la nivel național, la jumatatea lunii octombrie. PSD este singurul partid de la guvernare care reușește sa nu fie afectat de catre criza economica actuala, datorita focalizarii discursive pe teme specifice electoratului…

- Fostul sef al SIE, generalul in rezerva cu patru stele Silviu Predoiu, și afaceriștii Dumitru Constantin Iacov și Alexandru-Gabriel Fieroiu au depus la Tribunalul Bucuresti cererea de inregistrare pentru un nou partid, Liga Acțiunii Naționale.Potrivit actelor depuse pentru inregistrarea partidului lui…