Disperare mare la C.J. Prahova. Aranjamente peste noapte pentru protejarea oamenilor baronului Lamborghini

Traditii pentru spor si sanatate de Sanziene sau Dragaica! Daca ploua e semn de belsug

In fiecare an pe data de 24 iunie sarbatorim ziua de Sanziene sau Dragaica, cum i se mai spune in popor. In plan religios Sanzienele se asociaza cu sarbatoarea religioasa a nasterii Sfantului Ioan Botezatorul. In calendar avem astfel… [citeste mai departe]