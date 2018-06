DISPERARE în sănătate: E din nou CRIZĂ de vaccinuri Romania se confrunta cu o noua criza a vaccinurilor! Jumatate din directiile de sanatate publica din tara au anuntat ca nu mai au nicio doza de ROR, ser care ii protejeaza pe copii de rujeola, oreion si rubeola. Grav e ca multi medici de familie au ramas si ei fara vaccin asa ca nu au cu ce sa imunizeze micii... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

