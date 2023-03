Stiri pe aceeasi tema

- Ionuț, un roman care este de negasit dupa catastrofa feroviara cu 57 de morti din Grecia, este cautat de autoritați. Familia lui se teme ca il va gasi pe lista decedatilor. Romanul dat disparut in tragedia feroviara este un tanar care se dusese la Atena sa dea examen auto si avea bilet de intoarcere…

- Un roman despre care apropiații nu mai știu nimic de la producerea cumplitului accident feroviar din Grecia e dat disparut. In acest caz au aparut și primele precizari de la nivelul Ministerului de Externe. E vorba despre detalii cu privire la demersurile intreprinse dupa primirea unei notificari despre…

- Miercuri, 1 martie, ministerul Afacerilor Externe și Integrarii Europene s-a autosesizat ca urmare a producerii a unui accident feroviar intre un tren marfar și unul de pasageri, in apropierea orașului Larissa, Grecia. Potrivit informațiilor preliminare obținute de catre Ambasada Republicii Moldova…

- Seful garii din Larisa, in centrul Greciei, a fost arestat dupa coliziunea frontala violenta intre doua trenuri soldata marti noapte cu cel putin 38 de morti, informeaza marti surse din politie, relateaza AFP, citata de Agerpres.

- Ministerul Afacerilor Externe MAE , prin intermediul Ambasadei Romaniei la Atena si al Consulatului General Al Romaniei la Salonic, s a autosesizat in contextul relatarilor publice cu privire la un accident feroviar produs in dimineata zilei de 1 martie 2023, in localitatea Tempe, din nord estul Greciei,…

- Zeci de oameni au murit, in aceasta dimineața in Grecia, dupa un accident feroviar grav. Doua trenuri s-au ciocnit și peste 30 de oameni au murit pana acum, in timp ce peste 80 de persoane sunt ranite. Autoritațile se așteapta ca numarul victimelor sa creasca de la un moment la altul.

- Cel putin 32 de persoane si-au pierdut viata si alte 85 au fost ranite, in noaptea de marți spre miercuri, dupa ce un tren de pasageri, care facea legatura intre Atena și Salonic, s-a ciocnit cu un marfar, relateaza Agerpres. Accidentul a avut loc in apropiere de orașul Larissa, aflat in centrul Greciei.…

