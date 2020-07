Disperare electorală la USR Sector 1 Disperarea USR de a caștiga Primaria Sectorului 1 a atins cote nebanuite. In anul de grație 2020, „imaculații” politicii romanești apeleaza la practici pe care le credeam demult apuse și care erau apanajul baronilor din anii 90. In goana dupa voturi, useristii de la sectorul 1 iși indeamna simpatizanți sa incalce legea. Iata ce a […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

