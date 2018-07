Stiri pe aceeasi tema

- ISU Timis intervine pentru evacuarea apei in mai multe localitati, dupa ploaia torentiala de joi seara aproximativ 100 de gospodarii fiind afectate de inundatii. "In acest moment se intervine pentru evacuarea apei in localitatile: Faget (3 strazi), Bichigi, Iersnic, Cladova, Begheiu Mic si Batesti.…

- Autoritațile din Nadrag au fost in alerta, in noaptea de duminica spre luni, dupa ce cinci tineri, care au plecat la cules de afine in zona platoului Padeș, s-au ratacit din cauza intunericului și a ploii. „In data de 8 iulie, dupa lasarea serii, ISU Timiș a fost solicitat sa intervina pentru…

- Ploile torentiale din ultimele zile au facut prapad in aproape toata tara. Zeci de judete au fost inundate, iar sute de gospodarii au fost inghitite de puhoaiele de apa. Desi Guvernul a promis ca va trimite ajutoare in toate localitațile afectate, pagubele sunt uriașe. Guvernul a aprobat acordarea de…

- In ultimele 24 ore, pompierii militari si autoritatile locale au actionat in 22 localitati din 14 judete si municipiul Bucuresti, pentru inlaturarea efectelor produse de ploile abundente si vantul puternic. Administratia Nationala de Meteorologie a emis, in aceasta perioada, 80 de atentionari…

- O furtuna cu caderi masive de apa si vant foarte puternic, s-a abatut sambata dupa-amiaza asupra comunei Paulis din Podgoria Aradului, iar de pe dealuri s-au scurs cantitati importante de apa cu...

- Furtunile au facut prapad in Romania. 60 de localitati din 13 judete au fost afectate de ploi torentiale, inundatii, caderi de grindina si vant puternic. Peste trei mii de pompieri au fost mobilizati pentru interventii in mai multe zone din tara.

- Acoperisul unei case din satul Bobda, judetul Timis, a luat foc, miercuri seara, dupa ce a fost lovit de fulger, iar sapte gospodarii din localitatea Criciova au fost inundate. Hidrologii au emis cod rosu de inundatii pentru afluentii raului Timis.

- Percheziții domiciliare, miercuri dimineața, la doua proprietați ale unui barbat de 66 de ani din Bethausen. Polițiștii din Faget, impreuna cu jandarmii, au descins la domiciliul suspectului pentru ca avea informații ca acesta s-ar ocupa cu contrabanda cu țigari.