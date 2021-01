Stiri pe aceeasi tema

- In ședința extraordinara din 15 ianuarie, Consiliul Județean Maramureș a aprobat utilizarea din excedentul anual al bugetului judetului Maramures, rezultat la incheierea exercițiului bugetar pe anul 2020, a sumei de 23.888.000,08 lei pentru finantarea secțiunii de dezvoltare. Vezi mai jos lista obiectivelor…

- La ultima ședința, de anul trecut, a Consiliului Județean, aleșii județeni au aprobat documentația și indicatorii tehnici pentru refacerea vestitei „Casa Alecsandri”, ramasa in paragina de la revoluție incoace. Și asta in ciuda opoziției grupului PNL din CJ, care a cerut amanarea proiectului, pe motiv…

- Incintele dedicate amplasarii acestui aparat sunt in curs de amenajare. Fiind un echipament cu raze X, punerea acestuia in funcțiune implica o serie de autorizari și condiții deosebite, obligatorii de indeplinit potrivit normelor CNCAN in vigoare. Ca și in cazul Computerului Tomograf (CT), ajuns deja…

- Dezvoltarea cu fonduri europene a Aeroportului Internațional “George Enescu” continua in ritm susținut. Astazi a fost semnat contractul de finanțare, cu fonduri UE, pentru creșterea gradului de siguranța și securitate la acest obiectiv. In valoare de aproximativ 70 de milioane de lei (peste 14 mil.…

- Proiectul noului Bazin de inot didactic de la Moinești a intrat in linie dreapta catre proiectare și execuție. Compania Naționala de Investiții (CNI), prin care se deruleaza aceasta investiție, a scos la licitație proiectarea și executarea lucrarilor. „Cu alte cuvinte, proiectul a obținut finanțarea…

- Lucrarile la UPU au ajuns intr-un punct determinant, iar urgențele trebuie relocate pentru o perioda de timp din cladirea SJU deoarece intervențiile medicale n-ar putea sa aiba loc sub sarcina, printre schele si echipamente de construcții. “Am discutat astazi cu primarul Bacaului si reprezentanții primariei…

- In data de 17 noiembrie, notarii bacauani, alaturi de colegii din toata țara, sarbatoresc un sfert de secol de notariat modern. In tot acest timp, breasla notarilor a suferit numeroase metamorfozari, ajungand sa constituie una dintre cele mai respectate profesii din domeniul juridic. Astfel, in cei…

- La invitația senatorului liberal Daniel Fenechiu, ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a vizitat cateva comune din județul Bacau, unde a stat de vorba cu fermierii. PNL dezvolta programe pentru agricultura și incurajeaza asocierea și, in premiera pentru Romania, fermierii vor participa la negocierile…