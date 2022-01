Stiri pe aceeasi tema

- In 2021 s-a inregistrat cel mai mare numar de acțiuni din istoria salvarii montane din Romania. Asociația Naționala a Salvatorilor Montani din Romania și Consiliul Serviciilor Publice Salvamont au centralizat activitatea celor 74 de formații Salvamont ale celor 42 de structuri județene sau locale Salvamont…

- Un numar de 104 apeluri prin care se solicita interventia de urgenta a salvamontistilor au fost primite in ultimele 24 de ore la Dispeceratul National Salvamont. Potrivit unei postari pe pagina de Facebook a Salvamont Romania, au fost salvate, in ultimele 24 de ore, 123 de persoane, iar 36…

- In ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Național Salvamont s-au primit 27 apeluri prin care se solicita intervenția de urgența a salvamontiștilor, astfel din care 4 apeluri pentru Salvamont Vatra Dornei. In cazul acestor intervenții au fost salvate 30 persoane, dintre acestea 8 au fost predate la Ambulanța…

- Noaptea trecuta, in jurul orei 02.00, intr-o casa din Capitala a izbucnit un incendiu. La fața locului au intervenit polițiștii Inspectoratului Național de Securitatea Publica. Ei au patruns in interiorul incaperii invadate de fum dens, de unde au scos trei barbați.

- Salvamontistii au primit, in ultimele 24 de ore, 19 apeluri prin care erau solicitati sa intervina de urgenta, cele mai multe fiind in Brasov – cinci. In urma acestor actiuni, 27 de persoane au fost salvate. Potrivit Salvamont Romania, cele mai multe apeluri – cinci – au fost pentru Salvamont Municipiul…

- Trei persoane au fost salvate in urma interventiilor desfasurate de salvamontisti in ultimele 24 de ore, in judetele Gorj si Vrancea. Acestea nu au avut nevoie de ingrijiri medicale, potrivit news.ro. "In ultimele 24 de ore, la Dispeceratul National Salvamont s-au primit 3 apeluri de urgenta:…

- Douazeci si una de persoane au supravietuit marti in urma prabusirii unui imobil in Malatya, in estul Turciei, nefiind inregistrat niciun deces la finalul operatiunilor de cautare, informeaza miercuri AFP, potrivit Agerpres. "Operatiunile de cautare si de cercetare in cladirea prabusita la Malatya…

- Blocul care s-a prabușit se afla intr-o zona de lux din centrul economic al Nigeriei, Lagos, relateaza CNN .,,Am crezut ca este un cutremur. Ne-am grabit sa ieșim din apartamentul nostru. Am simțit cum cladirea in care ne aflam se mișca și am știut ca ceva nu este in regula”, a declarat pentru CNN Olu…