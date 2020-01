Dispeceratul Naţional Salvamont: 108 apeluri primite în 24 de ore; multe accidentări - deosebit de grave Dispeceratul National Salvamont, direct sau prin 112, a primit in ultimele 24 de ore 108 apeluri prin care se solicita interventia, multe dintre evenimente fiind accidentari deosebit de grave.



Conform paginii de Facebook a Dispeceratului National Salvamont, dupa acordarea primului ajutor, stabilizare si transport de la locul evenimentului de catre salvamontisti, 76 dintre aceste cazuri au fost trimise catre unitatile spitalicesti cu ambulantele SAJ, SMURD si Salvamont, iar restul, considerate mai usoare, fiind indrumate catre spital, pentru control suplimentar, cu masinile apartinatorilor.

