Dispeceratul Energetic Naţional poate relua alimentarea cu energie în maximum 6 ore, în cazul unui black-out Dispeceratul Energetic National poate relua alimentarea cu energie in maximum 6 ore, in cazul unui black-out Regulamentele europene in domeniul energiei prevad ca, in cazul unui black-out, alimentarea cu electricitate a tuturor consumatorilor sa fie reluata in maximum 6 ore, iar Dispeceratul Energetic National (DEN) din cadrul Transelectrica poate face acest lucru, a afirmat, miercuri, […] Articolul Dispeceratul Energetic National poate relua alimentarea cu energie in maximum 6 ore, in cazul unui black-out apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

Sursa articol si foto: monitorulvn.ro

