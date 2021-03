Stiri pe aceeasi tema

- Ioana Simion, nevasta lui Ilie Nastase, spune ca fostul mare jucator de tenis inca trebuie sa munceasca pentru a reface casnicia zdruncinata la inceputul acestui an. CONTEXT: Casnicia dintre Ilie Nastase, 74 de ani, și Ioana Simion ar fi degenerat pe 8 ianuarie 2021. Fostul lider mondial din tenisul…

- O tanara de 20 de ani a disparut fara urma de la domiciliul familiei sale din Ramnicu Sarat. Rudele cer acum sprijinul tuturor celor care pot da detalii despre locul in care se afla femeia. Potrivit Gazeta Ramniceana, Diana Potarniche, are 20 de ani si este din Ramnicu Sarat. In momentul disparitiei…

- Un barbat de 53 de ani, din Balteni, Conțești, a plecat sambata in Capitala și nu s-a mai intors. Post-ul Balteni: Barbat disparut in București, gasit de rude la INML. Familia cere explicații autoritaților apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Rudele unui barbat de 53 de ani, din Balteni,jud. Dambovita, se pregatesc de inmormantare. Barbatul a fost dat disparut, dupa ce a plecat la cumparaturi, in Capitala si n-a mai fost de gasit.

- Politistii din Sibiu care o fata in varst de 12 ani care a plecat sambata de acasa, in jurul orei 14.00 si nu s-a mai intors la domiciliul din oras. Unchiul ei a anuntat autoritatile cand a vazut ca fata nu revine acasa, relateaza News.ro. „Politistii sibieni cauta o minora in varsta de 12…

- Fetița de doar doi ani are nevoie de o intervenție chirugicala la o clinica din Austria, însa costurile sunt prea mari pentru bugetul familiei. Suma de care are nevoie familia pentru intervenție estte de 150.000 de euro. Micuța Vicotria…

- Umilința fara limite pentru familia unui bolnav de coronavirus. Omului i s-a facut rau și a fost dus cu ambulanța la Spitalul Floreasca. Echipajele de pe Ambulanța i-au facut doua teste rapide, care au ieșit pozitive la infecția cu coronavirus. Se intampla in jurul Craciunului. Familia nu a mai fost…

- Un tanar din Bacau a disparut de acasa si este cautat acum de Poliție. Pe numele sau Sergiu Gavrila a plecat de la domiciliul sau si nu s-a mai intors. Familia a sunat la 112 si i-a anuntat disparitia. Politia desfasoara activitati de identificare a lui Sergiu Gavrila, in varsta de 32 ani, domiciliat…