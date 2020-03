Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 22 de persoane au murit in urma tornadelor produse in statul american Tennessee, anunta autoritatile americane, citate de CNN, potrivit MEDIAFAX.Cele mai multe victime se inregistreaza in comitatul Putnam din Tennessee, unde au murit 16 oameni. Citește și: Dupa demersul facut…

- Presedintele american Donald Trump a sosit luni dimineata - pentru o vizita de doua zile - in India, unde i-a fost organizata o primire grandioasa, cu o festivitate la uriasul stadion de cricket din Ahmedabad, fiind intampinat la sosire de premierul Narendra Modi, dupa care va face o incursiune la…

- Presedintele chinez Xi Jinping l-a asigurat vineri prin telefon pe omologul sau american Donald Trump ca tara sa este "complet capabila" sa opreasca epidemia de coronavirus, potrivit mass-media publice, citate de France Presse, conform agerpres.ro. China "este pe deplin increzatoare si capabila de…

- Presedintele american Donald Trump si-a reafirmat marti, in fata Congresului american, dorinta de a-i retrage la termen pe soldatii americani, declarand ca SUA nu pot avea rol de "mentinere a ordinii" in aceasta tara, relateaza France Presse. "In Afganistan, determinarea si valoarea combatantilor…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat miercuri ca administratia sa se pregateste sa adauge 'cateva tari' pe controversata lista cu state ale caror cetateni vor avea interdictie de a calatori in SUA sau vor fi supusi unor importante restrictii pentru a intra pe teritoriul Statelor Unite,…

- Presedintele american Donald Trump a povestit, vineri seara, la un eveniment al republicanilor de strangere de fonduri, despre atacul cu drona care a dus la moartea generalului Iranian Qassem Soleimani, potrivit unei inregistrari care a fost obtinuta de CNN, relateaza Reuters.Trump a relatat,…

- Printul iranian in exil Reza Pahlavi, fiul ultimului sah al Iranului, a prezis miercuri caderea Republicii Islamice in urmatoarele luni, indemnand occidentalii sa nu negocieze cu regimul de la Teheran, relateaza France Presse.La o conferinta la Washington, el a facut o paralela intre manifestatiile…

- Presedintele american Donald Trump a declarat joi ca generalul iranian Qassem Soleimani, ucis in 3 ianuarie intr-un atac american la Bagdad, cauta ''sa arunce in aer ambasada'' SUA, transmite Reuters. ''Am prins un monstru si l-am eliminat. Am facut asta pentru ca incerca sa…