Stiri pe aceeasi tema

- Disparitii pe banda rulanta intr-un oras din vestul tarii. Polițiștii din Caraș-Severin efectueaza cauta un minor de 16 ani, care a plecat de la domiciliul din Bocsa in cursul zilei de ieri, duminica, 21 august. Din acelasi oras a fost data disparuta ieri si o minora in varsta de 15 ani. In aceasta…

- Polițiștii din Caraș-Severin efectueaza cauta un minor de 16 ani, care a plecat de la domiciliu in cursul zilei de ieri, duminica, 21 august. In aceasta dimineața polițiști din cadrul Poliției Orașului Bocșa au fost sesizați de catre mama minorului despre faptul ca Sebastian Petrisor Ciurar a plecat…

- Polițiștii IPJ Caraș-Severin cauta o minora de 15 ani care a plecat de la domiciliu in timpul zilei, dupa pranz. Polițiști din cadrul Poliției Orașului Bocșa au fost sesizați de catre mama minorei despre faptul ca Noemi Maria Balinga a plecat de la domiciliul din Bocșa, str. Republicii, Nr. 57, și nu…

- Conducatorii auto din vestul tarii vor trebui sa fie atenti in urmatoarea saptamana la un transport cu gabarit depasit care va strabate judetele Caras-Severin, Timis si Arad, informeaza DRDP Timisoara. In perioada 19-26 august se va desfașura un transport cu depașiri pe traseul PTF Nadlac 2 A1 – A6…

- Nu mai putin de 577 de conducatori auto au depasit viteza legala in judetul Caras-Severin saptamana trecuta. Acestia au fost sanctionati de politistii rutieri, care au actionat in cadrul unei razii ample desfasurate sub titulatura „Planului de operațiuni al Forțelor Europene ale Polițiilor Rutiere (ROADPOL)”.…

- Polițiștii de frontiera se așteapta ca in minivacanța de Sfanta Maria sa se inregistreze o creștere a traficului in special la granița cu Bulgaria și Ungaria. Potrivit Poliției de frontiera, vineri, prin punctele de frontiera de la nivelul intregii tari au efectuat formalitațile de control atat pe sensul…

- Un microbuz s-a rasturnat, luni, in afata partii carosabile, in zona localitatii Pojejena, judetul Caras-Severin, iar in urma accidentului noua persoane, printre care patru copii, au fost duse la spital

- Acțiunile polițiștilor carașeni pentru ordinea și siguranța publica in județ au fost intensificate la acest sfarșit de saptamana, avand in vedere și manifestarile cu public numeros organizate in Caraș-Severin. O tanara s-a ales cu dosar penal din cauza unei tigarete confectionate si susceptibila de…