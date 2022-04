Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 400 de locuitori din suburbia Hostomel a capitalei Kiev sunt dati disparuti dupa 35 de zile de ocupatie rusa, a declarat seful administratiei militare locale, transmite miercuri dpa preluat de agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Ucraina este un teatru de razboi unde lupta diferite nationalitati. Cecenii presedintelui Ramzan Kadirov sunt de partea rusilor si lupta la Mariupol, insa sunt si ceceni de partea ucrainenilor, care apara Kievul in asa-numitul Batalion Seik Mansour.

- Armata ucraineana le-a invitat miercuri pe mamele soldatilor rusi capturati pe teritoriul sau sa vina sa ii ia, Kievul afirmand ca a luat prizonieri zeci de militari de la inceputul invaziei ruse, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Armata ucraineana anunta ca a doborat luni mai multe aeronave militare rusesti. In a sasea zi a invaziei, au fost doborate cinci avioane de vanatoare si un elicopter. Informatia corespunde cu cea de la fortele aeriene ucrainene, dar Reuters nu a reusit sa o verifice din surse independente. Se pare ca…

- Vicepreședintele Comisiei Europene pentru Politica Externa, Josep Borrel, a convocat o ședința extraordinara a miniștrilor de Externe in vederea atacarii Ucrainei de catre Rusia. In cadrul ședinței se va discuta despre asistența acordata Ucrainei și deconectarea Rusiei de la SWIFT. Despre acest lucru…

- Coloane militare ruse au ajuns la porțile capitalei Kiev, potrivit unor imagini surprinse la ieșirea din oraș. Intre timp, armata ucraineana a transferat numeroase vehicule blindate in jurul Kievul si in interiorul orasului, in conditiile in care trupele ruse se apropie de capitala, anunta vineri…

- Forțele ucrainene au reușit sa recucereasca aeroportul militar de la Hostomel, a anunțat un consilier al administrației prezidențiale din Ucraina, relateaza Reuters, citata de Hotnews . Ministrul Afacerilor Interne ar fi zis și el ca aeroportul, aflat in apropierea Kievului, este din nou sub controlul…

- Armata ucraineana anunta joi ca a ucis aproxmativ 50 de ”ocupanti rusi” in regiunea Lugansk (est), dupa ce Rusia a lansat un atac in Ucraina, relateaza AFP. ”Aproape 50 de ocupanti rusi au fost lichidati in apropiere de localitatea Sciastia”, in estul Ucrainei, anunta intr-un comunicat Statul Major…