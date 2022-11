Dispariție: Un bărbat din județul Iași s-ar putea afla în Maramureș Un barbat in varsta de 52 de ani din județul Iași, pe nume Ciorpacuț Mihai, este dat disparut de familie, care susține ca s-ar putea afla in județul Maramureș. ”Tatal meu a mers la munca la o manastire la Vatra Dornei, iar de acolo la diferența de trei zile a disparut, plecand intr-o dimineața sau noaptea, nu știm sigur. Asta s-a intamplat pe data de 16 septembrie. El a plecat fara buletin, fara nimic. L-am dat și la acces direct, iar dupa difuzare o batranica a sunat la poliție și a spus ca el a venit in dimineața aceea la dansa, parea total pierdut, spunand ca a fost batut de doi baieți la stana.… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

