- O femeie in varsta de aproximativ 50 de ani a murit dupa ce, luni, s-a aruncat de la etajul șapte al unui bloc situat pe Calea Ferentari din București, in cauza fiind deschis un dosar penal pentru moarte suspecta, informeaza Poliția Capitalei.Polițiștii au deschis un dosar penal pentru moarte…

- Agentia Nationala de Integritate a constatat starea de incompatibilitate in cazul a trei persoane cu functie de conducere din sistemul medical, dupa cum urmeaza: 1. POPESCU DUMITRU, fost manager al Spitalului de Psihiatrie si pentru Masuri de Siguranta Sapoca, Judetul Buzau Incompatibilitate si sesizare…

- Politistii din Capitala au facut primele retineri in cazul scriitoarei agresate in zona Garii de Nord din Bucuresti. Este vorba despre un barbat si doua femei care vor ajunge in fata judecatorilor. Trei persoane au fost reținute, in urma incidentului care a avut loc miercuri seara in zona Garii de Nord,…

- Gina Grecianu, consilier juridic in cadrul Spitalului de Psihiatrie “Socola” a mers in fata procurorilor de la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Iasi si a declarat ca recunoaste acuzatia care i se aduce, fara a mai dori sa se ajunga la o judecata propriu-zisa a faptei sale. https://www.bzi.ro/un-angajat-cheie-dintr-un-spital-iesean-a-mers-la-parchet-si-a-povestit-tot-a-dat-la-pace-cu-procurorii-pentru-o-pedeaspa-simbolica-657325

- Un accident rutier in lant a avut loc astazi pe un bulevard intens din Bucuresti. Din primele informatii, sase masini au fost avariate dupa ce soferul unui autobuz al RATB a pierdut controlul autovehicului pe bulevardul Alexandru Obregia din Capitala.Potrivit Brigazii Rutiere, soferul de autobuz a declarat…

- Creșterea numarului de sinucideri la nivel global, care plaseaza suicidual pe poziția a doua in categoria cauzelor de deces in randul persoanelor cu varste intre 15 si 29 ani, a readus in atenție necesitatea luptei impotriva acestui fenomen. Psihiatrii avertizeaza ca tentativa de suicidul este un strigat…

- "In aceasta dimineata, la ora 05.45, o persoana aflata in regim de arest preventiv i-a sesizat pe polițiștii aflati in exercitarea atributiilor de serviciu ca femeia care se afla in aceeași camera cu ea se simte rau și ca a incercat sa se dea jos din pat și a cazut la loc. Un angajat al personalului…

