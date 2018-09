Stiri pe aceeasi tema

- WikiLeaks și-a exprimat ingrijorarea cu privire la dispariția lui Arjen Kamphuis, un asociat al lui Julian Assange, in Norvegia. Expertul in cybersecuritate a fost vazut ultima data in nordul Norvegiei pe 20 august, informeaza DW .

- Politia norvegiana a anuntat ca ancheteaza disparitia expertului in securitate informatica Arjen Kamphuis, asociat al lui Julian Assange, fondatorul WikiLeaks, transmite AFP. Kamphuis, cetatean olandez, a fost vazut ultima data in august, in nordul Norvegiei. "Am deschis o ancheta", a…

- Senatul Statelor Unite ale Americii a cerut fondatorului WikiLeaks sa aduca dovezi cu privire la acuzațiile in care rusii au incercat sa-i influențeze pe alegatorii americani in favoarea lui Donald Trump.

- Presedintele ecuadorian Lenin Moreno a declarat vineri, la Madrid, ca Julian Assange, acuzat de SUA ca a publicat documente militare și diplomatice clasificate, va trebui in cele din urma sa paraseasca ambasada Ecuadorului din Londra, unde fondatorul WikiLeaks beneficiaza de azil politic din iunie 2012.

- Presedintele ecuadorian Lenin Moreno a declarat vineri, la Madrid, ca Julian Assange, fondatorul site-ului WikiLeaks, va trebui in cele din urma sa paraseasca ambasada Ecuadorului din Londra unde australianul in varsta de 46 de ani se afla din iunie 2012, relateaza Reuters. Ecuadorul a vorbit cu guvernul…

- Dupa controversata interventie a lui Kim Kardashian pe langa Donald Trump, legata de gratierea unei detinute afro-americane, Pamela Anderson doreste la randul ei sa-i ceara presedintelui american sa-l ierte pe Julian Assange, fondatorul WikiLeaks, potrivit ziarului spaniol ABC. Motivata de initiativa…